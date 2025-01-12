بيكدلي يلتقي القائم بأعمال وزير الصناعة والتجارة الأفغاني في كابول

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى علي رضا بيكدلي، القائم بأعمال سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في كابول، مع نور الدين عزيزي، القائم بأعمال وزير الصناعة والتجارة الأفغاني. وفي هذا اللقاء أكد بيكدلي أن السياسة المبدئية للجمهورية الإسلامية الإيرانية هي إعطاء الأولوية للعلاقات مع دول الجوار.

وأكد عزيزي على أهمية وضع خارطة طريق مشتركة لتوسيع التبادلات التجارية بين البلدين.

وفي 6 يناير ايضا التقى بيكدلي أيضًا مع سراج الدين حقاني، القائم بأعمال وزير الداخلية الأفغاني، وناقشا العلاقات الثنائية بين البلدين.

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