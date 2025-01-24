القائم بأعمال السفارة الإيرانية في كابول يلتقي مع أعضاء مجلس علماء الشيعة الأفغان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه واصل علي بيكدلي، القائم بأعمال سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في كابول، لقاءاته مع الشخصيات والمسؤولين الأفغان، والتقى وتحدث مع آية الله صالحي، رئيس الحوزة الإسلامية وأعضاء مجلس علماء الشيعة الأفغان. وفي هذا الاجتماع أعلن مجلس علماء الشيعة عن تطوير العلاقات الرسمية بين إيران وأفغانستان بما يخدم مصالح الشعبين.

وكان علي بيكدلي قد التقى في وقت سابق مع أمير خان متقي، القائم بأعمال وزير الخارجية الأفغاني، وناقشا تعزيز العلاقات الثنائية. ومن بين برامج بيكدلي الأخرى في الأسبوع الماضي زيارة معرض للرسومات في كابول وحضور تجمع لقراء القرآن الكريم وحفظته.

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