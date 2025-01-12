الصين: آفاق واعدة للتعاون بين طهران وبكين ضمن مجموعة البريكس

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه دعا زونغ بي وو إلى تعزيز التعاون الثنائي بين إيران والصين في المجالات الاقتصادية والمتعددة الأطراف.

ووصف مجموعة البريكس بأنها منصة مواتية لتعزيز التعاون الاقتصادي بين دول الجنوب العالمي.

وقال: "بالإضافة إلى التفاعل البناء بين الدول الأعضاء، فإن أنشطة هذه المجموعة تؤدي إلى توسيع التعاون مع الدول الأخرى أيضًا".

وأضاف أن هذه التفاعلات لا تقتصر على التبادلات التجارية، بل إن التجارة الإلكترونية عبر الحدود والتعاون في مختلف مجالات الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي والابتكار والتكنولوجيا هي أيضًا من بين الأنشطة الأخرى التي تتم داخل مجموعة البريكس.

هذا وانضمت إيران رسميًا إلى مجموعة البريكس كعضو كامل في يناير 2024، بعد أشهر من دعوتها للانضمام إلى الكتلة المتوسعة إلى جانب الأرجنتين ومصر وإثيوبيا والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

تألفت مجموعة البريكس في البداية من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا. وتعتبر نظيرًا لكتلة مجموعة السبع التي تضم أكبر اقتصادات العالم.

وفي تصريحاته يوم السبت، أكد السفير زونغ بي وو أيضًا على ضرورة دعم تطوير وتوسيع الاقتصاد العالمي المفتوح.

وانتقد الإجراءات الأحادية والتهديدات الاقتصادية من جانب بعض الدول ضد إيران والصين ووصفها بأنها "غير منطقية".

وأكد أن "جميع الدول يجب أن تدعم الاقتصاد العالمي المفتوح والمربح للجانبين، وفي هذا الصدد، نعارض بشدة الإجراءات الأحادية والتهديدات الاقتصادية من جانب بعض الدول".

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