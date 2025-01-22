عراقجي يلتقي مع السفير الإيراني في بكين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي التقى مع السفير الإيراني محسن بخيتار وتباحثا حول قضايا ومنها سب التعاون بين إيران والصين.

وأِشار عراقجي إلى الأهمية الخاصة التي تتحلى بها العلاقات الثنائية بين البلدين وأكد على الأهمية التي توليها إيران لتوسيع العلاقات على أسس التعاون الشامل بين البلدين والوقائق المبرمة بين الطرفين.

وكما قدم وزير الخارجية التوصيات اللازمة لمواصلة برامج السياسة الخارجية للإيراني على المستويين الثنائي والمتعدد الأطراف في علاقاتها مع الصين بصفتها الرئيس الدوري لمنظمة التعاون شنغهاي، وتسهيل وتعزيز التعاون بين القطاعات االخاصة في المجالات الاقتصادية وتنسيق مواقف البلدين في المنظمات الدولية.

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