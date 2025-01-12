المشاط: تهديدات نتنياهو لن تؤثر على عزيمة الشعب اليمني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وجّه رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن "مهدي المشاط"، تحذيرا شديد اللهجة إلى رئيس حكومة الاحتلال الصهيوني "بنيامين نتنياهو"، وذلك على خلفية التهديدات التي أطلقها الأخير ضد قائد حركة أنصار الله "السيد عبد الملك الحوثي"، وحذر إياه من مغبة محاولة تنفيذ هذه المخططات العدوانية.

وفي تصريح له اليوم الاحد، رفع "المشاط"، رسالة "وفاء وولاء الى قائد الثورة اليمنية السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي بمناسبة مرور عام من الصمود اليمني الأسطوري".

وجاء في رسالة رئيس المجلس السياسي الأعلى اليمني : باسمي وباسم زملائي في المجلس السياسي الأعلى، وباسم سلطات الدولة جميعاً؛ تشريعية وقضائية وتنفيذية وشوروية، وباسم قواتنا المسلحة، وأمننا الأبطال، ونيابة عن شعب الإيمان والحكمة، وبمناسبة مرور عام من الصمود اليمني الأسطوري المنقطع النظير، أتقدم بالشكر والعرفان إلى مقام صاحب القرار الحكيم والشجاع، المتمثل في إسناد إخواننا في غزة حتى وقف العدوان، ورفع الحصار عليهم.

وأضاف : سيدي قائد الثورة اليمنية المباركة، السيد القائد عبدالملك بدرالدين الحوثي -حفظه الله وأبقاه- وحتى يبقى الفضل لأهله، فأنت بعد الله صاحب الفضل في كل ما وصلنا إليه من قوة في القرار، وجرأة في التنفيذ، فأنت فخرنا ومصدر عزنا، وسر قوتنا، ورمز انتصاراتنا، وتحت قيادتكم الحكيمة سنمضي -نحن شعب الإيمان والحكمة- في سبل الخير، وطرق العزة حتى تحقيق النصر لشعبنا وأمتنا، لا نبالي بكل ذلك الضجيج، فأنت في قلب كل يمني حر، وسنفديك بدمائنا وأرواحنا.

وتابع المشاط : ولقد طالعتنا وسائل الإعلام بأن ورد اسمكم الطاهر على لسان النتن القذر المجرم، نقول له: خبت وخاب مسعاك، لن تناله، ولن تستطيع، لا أنت ولا من هو أشد منك قوة وبطشا أن ينال منه بسوء، وسنفتديه بأرواحنا.

كما جه خطابه إلى رئيس حكومة الاحتلال، قائلا : نقول للمجرم نتنياهو حتى تدرك أنك من هذه الأماني تقترب من صاعق القيامة، وتجر يدنا إلى زر نهايتكم المحتومة؛ وعد الآخرة، لم أكتب هذه الرسالة إلا بعد أن وضعت قوتنا الضاربة، ويدنا الطولى يدها على أهم الأهداف وأشدها حساسية، فوفّر على نفسك -أيها الأرعن- مثل هذا التفكير، فرأسك أمام جبال اليمن سينكسر قبل أن يثلم فيها حتى ثلمة.

وختم المشاط رسالته، مخاطبا قائد حركة أنصارالله بالقول : سيدي، قائد ثورتنا اليمنية المباركة، سر بنا سيرة جدك الإمام علي -عليه السلام- فنحن جنودك وطوع أمرك، وكل مقدراتنا وقواتنا المسلحة وأمننا الأبطال تحت أمرك، وجنود مجنّدة تحت رايتك، فامضِ بنا على منهاج آبائك الكرام المطهرين، ولك منا جميعا أزكى تحية وأغلى سلام.