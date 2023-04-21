رئيسي: إيران تدعم حقوق الشعب اليمني كما في السابق

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه هنأ حجة الإسلام سيد إبراهيم رئيسي، مساء الجمعة، رداً على الاتصال الهاتفي لـ "مهدي المشاط" رئيس المجلس السياسي الأعلى اليمني عيد الفطر المبارك.

وأعرب رئيس الجمهورية عن ارتياحه لنتائج المحادثات الأخيرة بشأن حل القضايا اليمنية، وقال: "نحن قلقون من الوضع الإنساني في اليمن، لكننا نأمل أنه مع استمرار المحادثات السياسية، سنشهد الإفراج الكامل للاسرى ورفع الحصار عن الشعب ووقف الدائم لاطلاق النار في هذا البلد ".

وقال رئيسي: كما في الماضي، تدعم الجمهورية الإسلامية الايرانية حقوق الشعب اليمني العزيز والحوار لتحديد مصير الشعب بأنفسهم، ونأمل أن نرى المزيد من التعاون بين البلدين مع إقامة السلام والاستقرار.

ومن جانب اخر نقل مهدي المشاط، رئيس المجلس السياسي الأعلى اليمني، تحيات أعضاء المجلس السياسي اليمني إلى القائد الثورة الاسلامية، معربا عن تقديره لدعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية لليمن.

كما هنأ مهدي المشاط حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية على النجاحات التي حققتها في مختلف المجالات خلال العام ونصف العام الماضيين، ودعا إلى استمرار دور الجمهورية الإسلامية الفاعل في حل القضية اليمنية.

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