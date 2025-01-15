ماذا يتضمن نص اتفاق وقف اطلاق النار في غزة؟

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان قناة الميادين اشارت إلى تلقيها نسخة عن نص هذا الاتفاق، حيث تضمن العديد من البنود ومنها:

انسحاب كامل نحو الحدود من كافة مناطق قطاع غزة

فتح معبر رفح، والانسحاب الكامل منه

‏سفر الجرحى للعلاج في الخارج

إدخال 600 شاحنة مساعدات يومياً، ضمن بروتوكول إنساني ترعاه دولة قطر.

إدخال 200 ألف خيمة، و60 ألف كرڤان للإيواء العاجل

تبادل أسرى، والإفراج عن 1000 أسير من قطاع غزة، ومئات الأسرى المحكومين بالمؤبد والأحكام العالية

تبييض سجون الاحتلال من كل النساء والأطفال تحت 19 عاماً

الانسحاب الإسرائيلي من ممر نتساريم، ومحور فيلادلفيا بالتدريج.

عودة كافة النازحين لمناطق سكناهم، وحرية الحركة في كل قطاع غزة.

غياب الطيران عن أجواء القطاع بين 8-10 ساعات يومياً

إعادة تأهيل كافة المستشفيات، وإدخال مشافي ميدانية، وفرق طبية وجراحية للقطاع

‏المرحلة الأولى تستمر 6 أسابيع، مقابل تسليم 33 أسيراً إسرائيلياً بين أحياء وجثث هامدة، ويستكمل ذلك في المرحلتين الثانية والثالثة للتفاوض على 66 أسيراً متبقين لدى المقاومة

في اليوم السابع، سيعود النازحون من جنوب غزة إلى شمالها بلا تفتيش، بعد أن ينسحب الاحتلال من شارع الرشيد إلى عمق محور نتساريم، وسيكون لأهل غزة حرية الحركة شمال غزة وجنوبها عبر شارع الرشيد

في اليوم الـ22 سينسحب الاحتلال من كل محور نتساريم، إلى شرق شارع صلاح الدين، وسيكون للناس حرية الحركة