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١٦‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٤:٠٠ م

متحدثة الحكومة الايرانية: غزة وشعبها ينتظرون تخفيف المعاناة وإعادة بناء ما فقدوه

متحدثة الحكومة الايرانية: غزة وشعبها ينتظرون تخفيف المعاناة وإعادة بناء ما فقدوه

علقت المتحدثة باسم الحکومة الایرانیة على وقف إطلاق النار في غزة 15 شهرا من المجازر تركت غزة بين الركام والدم، وغزة وشعبها ينتظرون تخفيف المعاناة وإعادة بناء ما فقدوه.

وافادت وكالة مهر للأنباء، انه كتبت المتحدثة باسم الحكومة الايرانية فاطمة مهاجراني على منصة إكس ردا على وقف إطلاق النار في غزة: 15 شهرا من الإبادة الجماعية، و15 شهرا من قتل النساء والأطفال الأبرياء. 15 شهرا من النيران دمرت غزة. خلال هذا الوقت، استشهد الكثيرون ليثبتوا رواية واحدة فقط للعالم. إن الشعب الفلسطيني يواجه نظاما لا يخشى أي نوع من القتل وسفك الدماء.

وأضاف: لقد حان الوقت الآن لكي يلعب المجتمع الدولي دوره بشكل صحيح في مواجهة هذه الإبادة الجماعية. وغزة وأهلها ينتظرون تخفيف المعاناة وإعادة بناء ما فقدوه.

رمز الخبر 1953063

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