وسائل الإعلام الإسرائيلية: حماس انتصرت

أفادت وكالة مهر للأنباء، جاء في مضمون التقارير الإعلامية الإسرائيلية: "حماس نجحت في تحقيق أهدافها في الحرب، في حين فشلت إسرائيل في تحقيق أهدافها."

وذكرت قناة i24NEWS الإسرائيلية في تقرير لها: "حماس تمكنت من منع إسرائيل من إيجاد موطئ قدم لها في قطاع غزة، وبذلك لم نستطع تحقيق أهداف الحرب."

وأضاف التقرير: "حماس تمضي قدمًا في إدارة قطاع غزة، بينما فشلت إسرائيل في تحقيق أهدافها الحربية وتغيير واقع المنطقة."

وفي السياق ذاته، صرّح "يوسي يوشوا"، المحلل العسكري لصحيفة يديعوت أحرونوت: "بعد 15 شهرًا من الحرب، فشل بنيامين نتنياهو سياسيًا، وفشل الجيش ورئيس الأركان هرتسي هاليفي عسكريًا. لم يتحقق النصر على حماس، وفشل المستويان السياسي والعسكري معًا."

وكان بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء الكيان الصهيوني، قد أعلن منذ اليوم الأول للعدوان على غزة، في 7 أكتوبر 2023، أن القضاء على حركة حماس سياسيًا وعسكريًا، بالإضافة إلى استعادة الأسرى الإسرائيليين، من أهم أهداف الحرب. ومع ذلك، وبعد أشهر من المفاوضات والمماطلة بهدف إطالة أمد الحرب وشراء الوقت، اضطر إلى التوصل لاتفاق مع حماس. ويُقال إن تنفيذ هذا الاتفاق سيبدأ يوم الأحد المقبل.

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