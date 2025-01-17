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١٧‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٦:١٠ م

الكابنيت "الإسرائيلي" يصادق على تنفيذ صفقة التبادل الأحد المقبل

الكابنيت "الإسرائيلي" يصادق على تنفيذ صفقة التبادل الأحد المقبل

أعلن مكتب رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، موافقة الكابنيت والحكومة "الإسرائيلية" ودخول الاتفاق حيز التنفيذ يوم الأحد.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال مكتب نتنياهو، إنه قد يتم إطلاق سراح الرهائن وفقا للخطة المخطط لها، حيث من المتوقع إطلاق سراحهم في وقت مبكر من يوم الأحد.

وفي وقت سابق اليوم، أفاد مكتب رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بأن فريق التفاوض أبلغ نتنياهو بالتوصل إلى اتفاقات بشأن صفقة لإطلاق سراح الرهائن.

ووفق ما أورده الإعلام العبري، فقد أوعز نتنياهو بعقد اجتماع لمجلس الوزراء السياسي والأمني اليوم الجمعة، وبعد ذلك سيتم عقد اجتماع للحكومة للمصادقة على الصفقة.

وأعرب نتنياهو عن تقديره للفريق المفاوض وكل من ساعده، وأبلغ أهالي المختطفين بالاتفاق الذي تم التوصل إليه من قبل إدارة المختطفين والمفقودين في مكتب رئيس الوزراء.

/انتهى/

رمز الخبر 1953115

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