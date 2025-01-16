قاليباف يصل إلى اديس ابابا

وأفادت وكالة مهر للأنباء بأن محمد باقر قاليباف، رئيس مجلس الشورى الإسلامي، وصل قبل لحظات على رأس وفد برلماني إلى مطار أديس أبابا الدولي، حيث كان في استقباله رسمياً "تاغسه تشافو"، رئيس مجلس نواب هذا البلد، والوفد المرافق له.

وتتم الزيارة بدعوة من رئيس مجلس النواب الاثيوبي تغسة شافاو، وفي اطار الدبلوماسية البرلمانية وتعزيز دور البرلمان في مجال السياسة الخارجية والنهوض بالعلاقات الاقتصادية والثقافية والسياسية بين البلدين.

ويرافق قاليباف في هذه الزيارة، كل من رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الايرانية الاثيوبية منوجهر متكي وعدد من اعضاء مجلس الشورى الاسلامي.