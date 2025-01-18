رئيس الجمهورية یعود إلى طهران بعد زيارته الى طاجيكستان وموسكو

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه شارك مسعود بزشكيان خلال زيارته إلى طاجيكستان في لقاءات مع رئيس الجمهورية، رئيس الوزراء، ورؤساء البرلمان في هذا البلد، وتم توقيع 23 وثيقة تعاون بين البلدين.

كما حصل رئيس الجمهورية خلال زيارته إلى طاجيكستان على شهادة فخرية بدرجة بروفيسور من جامعة ابن سينا الحكومية للعلوم الطبية، وألقى خطابًا لطلاب هذه الجامعة.

وحضر بزشكيان كذلك المنتدى المشترك للمستثمرين والفاعلين الاقتصاديين من البلدين، والتقى بالجالية الإيرانية المقيمة في طاجيكستان وتحدث معهم.

وبعد مغادرته طاجيكستان، توجه رئيس الجمهورية إلى روسيا، حيث التقى بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الروسي، ووقع برفقة بوتين على اتفاقية شاملة للتعاون الاستراتيجي بين البلدين.

كما أجرى رئيس الجمهورية لقاءً وحوارًا مع عدد من الفاعلين الاقتصاديين الروس.

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