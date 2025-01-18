رئيس منظمة الطيران المدني الإيرانية: لدينا القدرة على صيانة محركات الطائرات محليًا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، قال حسين بورفرزانه: "بسبب التعقيدات والمشاكل الناتجة عن إرسال محركات الطائرات التالفة إلى الخارج بسبب العقوبات، تتم صيانة المحركات داخل البلاد".

وأوضح بورفرزانه أنه "وفقًا لقوانين الطيران الدولية، إذا كانت لدينا الوثائق المحدثة، والكوادر المدربة، والأدوات الأساسية، يمكننا تنفيذ عمليات الصيانة بأنفسنا".

وفيما يتعلق بقطع الغيار ذات التكنولوجيا العالية، أشار إلى أن "هذه القطع غالبًا ما يتم استيرادها، ولكن إذا لم نتمكن من استيرادها، نقوم بصيانتها، وإذا لم نتمكن من صيانتها، نتجه إلى إنتاجها محليًا".

وأضاف أن هناك "400 شركة معرفية محلية تعمل في قطاع الطيران وتقدم لنا الدعم في هذه المجالات".

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