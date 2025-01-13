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١٣‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٢:٤٢ م

استئناف الرحلات الجوية الدولية في إيران اعتبارًا من 31 يناير

استئناف الرحلات الجوية الدولية في إيران اعتبارًا من 31 يناير

اعلن رئيس منظمة الطيران المدني الإيراني إن شركتي طيران إيرانيتين، هما "قشم إير" و"إيران إير تور"، ستقومان بتشغيل رحلات جوية إلى أوروبا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال حسين بورفرزانة رئيس منظمة الطيران المدني صباح اليوم: "نحن نواجه استنزافا للأسطول. من حيث الأعداد، فهو لا يلبي احتياجات البلاد".

وأضاف: "في الماضي، تم اتخاذ قرارات تسببت في اختلال التوازن في الأسطول. لقد نمت بعض أجزاء الصناعة بشكل جيد للغاية، في حين لم تنمو أجزاء أخرى بعد. لدينا حوالي 16 مليار دولار من الأصول فی مجال المطارات، وهذا من جزء لقد شهدت الصناعة نموًا جيدًا."

وقال بورفرزانة: "نحن في المرتبة التاسعة عالميا من حيث عدد المطارات وفي المرتبة 54 من حيث مؤشر كفاءة المطارات وفي المرتبة 92 من حيث مؤشر جودة الرحلات الجوية".

وتابع هذا المسؤول: "لدينا 180 طائرة مسجلة فعالة بقيمة مليار دولار، والنمو لم يكن مناسبا"، مضيفا: "لدينا 16 مليار دولار في أصول المطارات ومليار دولار في الطائرات".

وقال رئيس منظمة الطيران المدني، إن الرحلات الجوية بين طهران وباريس ستستأنف اعتبارا من 31 يناير، لكن ليس لدينا حاليا رحلات إلى لندن، وتقوم شركتا طيران إيرانيتان، هما قشم إير وإيران إير تور، بتشغيل رحلات أوروبية.

/انتهى/

رمز الخبر 1952933

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