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١٨‏/٠١‏/٢٠٢٥، ١٠:٠٢ ص

الكيان الصهيوني يرتكب 4 مجازر في قطاع غزة خلال الـساعات الـ24 الماضية

الكيان الصهيوني يرتكب 4 مجازر في قطاع غزة خلال الـساعات الـ24 الماضية

أعلنت وزارة الصحة في غزة، أنّ الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 4 مجازر في القطاع، وصل منها إلى المستشفيات 88 شهيداً و189 مصاباً، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشارت وزارة الصحة إلى أن ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي إلى 46 ألفاً و876 شهيداً و110 آلاف و642 مصاباً.

في حال ان صرحت هيئة البث الإسرائيلية بأن الحكومة صادقت على اتفاق صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشيرة إلى أن 24 وزيرا أيدوا الاتفاق و8 وزراء عارضوه.

وأورد البيان الذي نشره مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو أن "الحكومة وافقت على خطة الإفراج عن الرهائن". وأضاف "ستدخل خطة الإفراج عن الرهائن حيز التنفيذ الأحد 19 كانون الثاني/يناير 2025".

/انتهى/

رمز الخبر 1953137

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