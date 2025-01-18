العميد مسجدي: المقاومة هي المنتصر المطلق في ساحة المعركة ضد الكيان الصهيوني

وافادت وكالة مهر للأنباء،انه أدلى العميد إيرج مسجدي بهذه التصريحات في مراسم ثقافية دينية لإحياء ذكرى شهداء إيران مساء الجمعة.

وأكد مسجدي أن الشعب الإيراني لن ينسى الشهداء وسيواصل مسيرته، مضيفا أن "الشهداء أدوا مهمتهم واليوم واجبنا تكريم ذكرى واسم الشهداء ويجب علينا حماية أمن وسلطة هذا البلد والأرض بكل قوتنا".

وفي إشارة إلى اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه لإنهاء الحرب في قطاع غزة، أكد أن الشعب الفلسطيني وقوات المقاومة في الدول العربية انتصرت في المعركة ضد الصهاينة المجرمين.

وشدد: "لم تحقق إسرائيل أيًا من أهدافها في حرب غزة واستهدفت الناس بالقنابل وقتلت الآلاف من الناس". وأضاف أن مليون صهيوني شردوا و250 ألف شخص غادروا فلسطين المحتلة وأعلنوا أنهم لن يعودوا.

هذا ووافقت حكومة بنيامين نتنياهو على اتفاق مع حماس لوقف إطلاق النار في غزة بعد أكثر من 460 يومًا من الحرب التي استشهدت فيها اكثر من 46788 فلسطينيًا وجرحت 110453.

وصادق مجلس الوزراء الإسرائيلي على اتفاق وقف إطلاق النار في وقت مبكر من صباح السبت بعد اجتماع لأكثر من ست ساعات، كما قال مكتب نتنياهو في بيان مقتضب. وقال إن مجلس الوزراء وافق على إطار عودة الأسرى، مضيفًا أن إطار إطلاق سراحهم سيدخل حيز التنفيذ يوم الأحد.

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