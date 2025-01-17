60 ألفًا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أدى عشرات آلاف الفلسطينيين صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، رغم تشديدات وتضييقات قوات الاحتلال الإسرائيلي في محيط البلدة القديمة والمسجد.

وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، أن 60 ألف مصلّ أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى، وصلاة الغائب على أرواح شهداء قطاع غزة والضفة الغربية.

هذا واعتقلت قوات الاحتلال فتاة من باب الأسباط، لم تعرف هويتها الشخصية، بالتزامن مع توافد المصلين إلى المسجد لأداء صلاة الجمعة، واقتادوها إلى مركبة شرطة الاحتلال.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال منعت الشبان من المرور عبر باب الأسباط للوصول إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة، كما أوقفت آخرين عند بوابات ومحيط البلدة القديمة وفحصت هوياتهم.

كما منعت قوات الاحتلال عشرات الشبان والنساء من أداء صلاة الفجر في المسجد الأقصى، ما اضطرهم إلى أداء صلاة الفجر خارج بوابات البلدة القديمة بالقدس.

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