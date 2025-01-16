80 شهيدا في غزة بعد الإعلان عن التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعلن الدفاع المدني بغزة ان الاحتلال قتل 80 مواطنا بينهم 20 طفلا و 25 إمرأة وأصاب أكثر من 230 منذ الإعلان عن التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار.

وارتقى اربعة شهداء وأكثر من 30 إصابة جراء قصف الاحتلال مركز إيواء بمدرسة الفلاح التي تؤوي نازحين في حي الزيتون بغزة.

وكان نحو خمسين مواطنا ارتقوا خلال ساعات الليل في مجازر متنقلة ما بين شارع الجلاء وحي الشيخ رضوان والرمال ودوار الشعبية.

واصيب ثلاث مواطنين إثر استهداف مجموعة مواطنين عند دوار الحلبي بجاليا شمال قطاع غزة.

وقصفت طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة البرش في جباليا البلد شمالي قطاع غزة.

واستشهد الحقوقي رأفت صالحة متأثرا بجراح أصيب بها أمس في غارة إسرائيلية على منزل جنوب مدينة دير البلح ادّت ايضا لاستشهاد زوجته وأبناءه الأربعة.

وظهر اليوم الخميس ارتقى شهيدان واصابات بقصف اسرائيلي استهدف منزلا بمنطقة بلوك c في النصيرات وسط قطاع غزة

وارتكب الاحتلال الإسرائيلي يرتكب ثماني مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها إلى المستشفيات 81 شهيداً و 188 إصابة خلال الـ (24 ساعة الماضية).

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 46,788 شهيداً و110,453 إصابة منذ السابع من أكتوبر لعام 2023م.