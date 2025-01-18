الجيش الايراني: الانتصار الكبير في غزة عزز إرادة المقاومة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أصدر مكتب العلاقات العامة للجيش بيانا بمناسبة وقف إطلاق النار في غزة قال فيه: "في هذه اللحظة التاريخية الخالدة التي تحقق فيها انتصار المقاومة بوقف إطلاق النار في غزة وتحققت ملحمة عظيمة، نبارك لكم هذا النصر الخالد، ونثمن المقاومة والصمود والشجاعة التي أظهرها شعب غزة الشجاع الصامد الذي تحمل معاناة ومصاعب العدوان والجريمة والنزوح".

وتابع البيان: "اليوم، بعد 15 شهرًا من الجرائم الوحشية التي ارتكبها الكيان الصهيوني بقتل الأطفال، أثمرت إرادة وصمود شعب غزة الشجاع، وسجل فتحا مبينا لتلك الأمة الغيورة في تاريخ أرض فلسطين القديمة."

وأكد الجيش في بيانه: "إن أبناء غزة أثبتوا بصبرهم ومثابرتهم أنه لا يمكن لأي قوة أن تهز عزيمة هذا الشعب الثابتة في تحقيق حقوقه غير القابلة للتصرف".

وتابع البيان: "لا شك أن مقاومة غزة تشكل نقطة تحول في تاريخ النضال ضد الصهيونية وتحرير فلسطين، وهي ستمنح الأمل للأجيال القادمة في تلك الأرض، وستكون مصدر إلهام لكل الشعوب الحرة في العالم".

وقال الجيش في بيانه: "إن هذا النصر العظيم عزز إرادة المقاومة وجعل النضال من أجل الحرية أكثر هدفا وضاعف الأمل بتحرير فلسطين الكامل من سيطرة العدو الصهيوني".

إن جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في الوقت الذي يكرّم فيه نضال مقاتلي جبهة المقاومة في فلسطين ولبنان والعراق واليمن، يكرّم أيضاً الشهداء والجرحى وكل الرجال والنساء والأطفال الذين تحملوا معاناة المقاومة بصبر وأمل حتى تحقيق النصر، ويدعم ويدافع عن القضية المقدسة للشعب الفلسطيني حتى تحرير فلسطين بشكل كامل.

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