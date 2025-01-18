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١٨‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٢:١٩ م

حماس: أرغمنا الاحتلال على وقف العدوان والانسحاب

حماس: أرغمنا الاحتلال على وقف العدوان والانسحاب

أكدت حركة حماس في بيان صدر عنها اليوم، أنه أرغمنا الاحتلال على وقف العدوان والانسحاب رغم محاولات نتنياهو إطالة أمد الحرب وارتكاب المجازر.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن الجزيرة، أن حركة حماس اصدرت بيان قالت فيه أن الاحتلال فشل في تحقيق أهدافه العدوانية ولم يفلح إلا في ارتكاب جرائم حرب يندى لها جبين الإنسانية.

وأضاف البيان أن معركة طوفان الأقصى جسدت تلاحم شعبنا العظيم مع مقاومته المظفرة وحطمت غطرسة العدو.

وأكد البيان أن دماء أبناء شعبنا لن تذهب هدرا ولن تسقط بالتقادم وقادة العدو وجنوده سيلاحقون ويحاكمون مهما طال الزمن.

وأِشار إلى أن الوقت الآن للبدء الفوري بإنهاء الحصار وإغاثة شعبنا وتضميد جراحه وعودة النازحين وإعادة الإعمار.

ولفت إلى أن بروتوكول المساعدات الإنسانية الذي تم الاتفاق عليه بإشراف الوسطاء يضمن إجراءات الإغاثة والإيواء والإعمار.

/انتهى/

رمز الخبر 1953155
شیرین سماره

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