 أبو حمزة: استمرار القصف على غزة يهدد أسرى العدو بالعودة بالتوابيت

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال أبو حمزة في تغريدات له: "على أهالي أسرى العدو أن تطالب الجيش الصهيوني بوقف قصف الساعات الأخيرة الذي يكون سبباً في قتل أبناءكم أثناء قيام المقاومة بالترتيبات الميدانية النهائية لإطلاق سراحهم".

وأضاف: "كثافة القصف الصهيوني تذهب بنا نحو مسارين أولهما أن تستقبل عائلات الأسرى الصهاينة أبناءها في توابيت أو في البيوت وخيار الساعات الأخيرة بيد الجيش الصهيوني وحده".

ويواصل جيش الاحتلال قصفه الهمجي على العديد من مناطق قطاع غزة بالرغم من إعلان وقف إطلاق النار مساء الأربعاء الماضي على لسان وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

/انتهى/