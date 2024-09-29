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٢٩‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٩:٠٨ م

ناصر أبو شريف في مقابلة مع مهر: الامام الخامنئي يؤمن بانتصار جبهة المقاومة

ناصر أبو شريف في مقابلة مع مهر: الامام الخامنئي يؤمن بانتصار جبهة المقاومة

اكد ممثل حركة الجهاد الاسلامي في ايران ان كددتوجيهات قائد الثورة مهمة للغاية. والكلام الذي قاله هو كلام مؤمن وواثق بانتصار جبهة المقاومة. وتأكدوا أننا سننتصر وبالتأكيد سنقدم الكثير من التضحيات في هذا المسير، والطريق الوحيد للانتصار على هذا النظام الغاشم والصهيونية هو وحدة المسلمين.

وافادت وكالة مهر للانباء، انه قال ممثل حركة الجهاد الإسلامي في ايران: إن توجيهات قائد الثورة كانت مهمة جداً، والكلام الذي قاله هو كلام شخص مؤمن وواثق بانتصار جبهة المقاومة.

وقال ناصر أبو شريف ممثل حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية في إيران في حديث لمراسل مهر حول أوضاع جبهة المقاومة ومنطقة الشرق الأوسط بعد استشهاد السيد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله في لبنان وقال: "بلا شك سنمر بمرحلة صعبة للغاية وسنشهد هجوما قويا جدا من جانب الأعداء ضد محور المقاومة والأمة الإسلامية.

وأضاف: هذه الاعتداءات على الأمة الإسلامية تأتي خاصة في ظل غياب الدول العربية والإسلامية، ومن الطبيعي أن نتلقى ضربة كبيرة بسبب غياب العديد من قادة حركة المقاومة وخاصة السيد حسن نصرالله ، وهو شهيد المقاومة.

وقال ممثل حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية في إيران: ليس أمامنا إلا أن نتحد مع بعضنا البعض مرة أخرى، ونحول هذا الاستشهاد إلى فرصة للم الشمل. نحن الآن متحدون، ولكن خطابات الشهيد السيد حسن نصر الله وأفكاره وشخصيته يجب أن يستخدمها المجتمع الإسلامي مرة أخرى.

وحول دور أمريكا في الأحداث الإقليمية والجرائم ضد المسلمين، قال أبو شريف: علينا نحن المسلمين أن نوحد صفوفنا مرة أخرى ضد المشاريع الغربية والصهيونية. إن أمريكا تحاول إضعاف وتدمير الأمة الإسلامية ومحور المقاومة.

رمز الخبر 1949059

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