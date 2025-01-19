واعظي: يجب ألا نتراجع عن مواقفنا المبدئية ولكننا لا نخشى من الحوار المتكافئ لتحقيق نتائج إيجابية

أفادت وكالة مهر للأنباء أن "واعظي"، نائب رئيس حزب الاعتدال والتنمية، ووزير الاتصالات الاسبق في الحكومة الحادية عشرة، كتب في شبكة "إكس": "كان موقف رئيس الجمهورية في مقابلته مع شبكة NBC الأمريكية بناءً ومنطقيًا ومشرفًا. مشكلتنا تكمن في عدم التزام الطرف الآخر بالتعهدات؛ إذا قدمت الحكومة الأمريكية والدول الأوروبية ضمانات بأنها ستفي بالتزاماتها دون أي أعذار أو تبريرات، فلا نخشى من المفاوضات المتكافئة لتحقيق نتائج إيجابية".

وأشار إلى أن "التوافق الاجتماعي، الذي يتم ذكره بشكل متكرر، لا يمكن تحقيقه إلا من خلال زيادة القاعدة الاجتماعية وتحقيق الوعود ومطالب الناس. جميع القضايا المتعلقة بالاقتصاد الداخلي وارتفاع الأسعار مرتبطة مباشرة بالسياسة الخارجية، والعقوبات، وFATF؛ الاستقرار السياسي المستدام في إيران يعتمد على حل هذه العقبات".

وبحسب التقرير، قال مسعود بزشكيان، رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في وقت سابق في حديثه مع شبكة NBC الأمريكية، إنه "لدينا قلق بشأن تاريخ أداء الولايات المتحدة والدول الأوروبية في خرق الالتزامات، ومع ذلك، نحن مستعدون للحوار؛ نحن نقبل حوارًا متكافئًا مع مراعاة كرامتنا وحكمتنا، ولن نكون تابعين للضغط".

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