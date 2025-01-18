هجوم صاروخي يمني يدك إيلات

وأفادت وكالة مهر للأنباء. انه ياتي ذلك في اطار التصعيد اليمني في اطار المرحلة الخامسة من معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس اسنادا لغزة وفلسطين.



واعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال تفعيل الإنذارات في عدة مناطق جنوب "البلاد" إثر إطلاق صاروخ من اليمن.

وهذه العملية أتت بعد قليل من بيان متحدث القوات المسلحة اليمنية حول تنفيذ عملية للقوات المسلحة التي استهدفت وزارة حرب الاحتلال بصاروخ باليستي "ذو الفقار.



واكد البيان ان صاروخ "ذو الفقار" وصل إلى هدفه بدقة عالية وفشلت المنظومات الاعتراضية في التصدي له

وقال بيان القوات المسلحة اليمنية ننسق مع المقاومة للتعامل العسكري المناسب مع أية خروقات أو تصعيد عسكري يرتكبه الاحتلال خلال فترة تنفيذ الاتفاق.