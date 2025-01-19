اتفاق وقف اطلاق النار في غزة يدخل حيز التنفيذ والكيان الصهيوني يماطل

وافادت وكالة مهر للأنباء نقلا عن الجزيرة، ان اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بدأ قبل لحظات ودخل حيز التنفيذ وكتائب القسام خرجت بمركباتها العسكرية في جنوبي قطاع غزة.

كما افادت وسائل الاعلام ببدء دخول شاحنات المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وأفراد الشرطة الفلسطينية تنتشر في شوارع غزة. وقالت حماس: "نؤكد التزامنا ببنود اتفاق وقف إطلاق النار وتأخر تسليم الأسماء التي سيتم إطلاق سراحها في الدفعة الأولى لأسباب فنية ميدانية".

كما اعلنت لجان المقاومة في فلسطين: "بعد أكثر من 470 يوما من العدوان استطاعت المقاومة ووفدها المفاوض تحقيق مطالب وشروط شعبنا المشروعة وتم التوصل إلى اتفاق هدنة ووقف إطلاق للنار".

هذا وقال جيش الكيان الصهيوني: ": سنعمل بكل جهد لإعادة الرهائن إلى منازلهم"، مدعيا: "اتفاق وقف إطلاق النار لن يدخل حيز التنفيذ ما دامت حماس لا تفي بالتزاماتها واسرائيل ستواصل الهجمات ما دامت حماس لم تستجب للمطالب".

وفي هذه الاثناء قوات الاحتلال تنفذ سلسلة غارات تستهدف المناطق الشمالية لقطاع غزة وأطلقت النار على نازحين حاولوا الوصول إلى بيوتهم شمالي البريج.

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