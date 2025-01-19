https://ar.mehrnews.com/news/1953197/ ١٩/٠١/٢٠٢٥، ١٠:٢٢ ص رمز الخبر 1953197 إيران المجتمع إيران المجتمع ١٩/٠١/٢٠٢٥، ١٠:٢٢ ص طهران تكتسي حلة بيضاء جميلة إثر تساقط ثلوج كثيفة اكتست العاصمة الايرانية طهران باللون الابيض بعد أن غطتها الثلوج وخاصة في المناطق الشمالية. تسببت الثلوج التي تساقطت في المناطق الشمالية من طهران في تغطية الطرق السريعة، لكن حركة المرور لا تزال تسير بشكل طبيعي. رمز الخبر 1953197 کپی شد محتوى ذات صلة شاهد بالفيديو...تساقط كثيف للثلوج في اردبيل ثلوج خريفية تزين سراجوي في أذربيجان الشرقية تبريز شاهد بالصور...الحرم الرضوي الشريف بحلته الشتوية سمات طهران تساقط الثلوج الطرق السريعة
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