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١٩‏/٠١‏/٢٠٢٥، ١٠:٢٢ ص

طهران تكتسي حلة بيضاء جميلة إثر تساقط ثلوج كثيفة

طهران تكتسي حلة بيضاء جميلة إثر تساقط ثلوج كثيفة

اكتست العاصمة الايرانية طهران باللون الابيض بعد أن غطتها الثلوج وخاصة في المناطق الشمالية.

تسببت الثلوج التي تساقطت في المناطق الشمالية من طهران في تغطية الطرق السريعة، لكن حركة المرور لا تزال تسير بشكل طبيعي.

رمز الخبر 1953197

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