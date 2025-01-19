https://ar.mehrnews.com/news/1953223/ ١٩/٠١/٢٠٢٥، ٣:٢٢ م رمز الخبر 1953223 الاقلیمیة غرب آسیا الاقلیمیة غرب آسیا ١٩/٠١/٢٠٢٥، ٣:٢٢ م مناورات "إلى بيت المقدس" في مدينة کردستان أقيمت مناورات إلى بيت المقدس التي تتمحور حول إدارة الأزمات بالتعاون مع لجنة الأزمات والأجهزة الخدمية للقوات العسكرية والأمنية في محافظة كردستان. رمز الخبر 1953223 شیرین سماره کپی شد محتوى ذات صلة فيديو... مناورات "محمد رسول الله (ص) 3" البحرية في سيستان وبلوشستان إجراء مناورات "اقتدار النبي الأعظم (ص) 19" في أردبيل مسيرة "رضوان" سلاح لجميع الأهداف سمات مدينة سنندج مناورات ايران مناورات الى بيت المقدس
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