مناورات "إلى بيت المقدس" في مدينة کردستان

أقيمت مناورات إلى بيت المقدس التي تتمحور حول إدارة الأزمات بالتعاون مع لجنة الأزمات والأجهزة الخدمية للقوات العسكرية والأمنية في محافظة كردستان.