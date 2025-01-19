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١٩‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٣:٢٢ م

مناورات "إلى بيت المقدس" في مدينة کردستان

مناورات "إلى بيت المقدس" في مدينة کردستان

أقيمت مناورات إلى بيت المقدس التي تتمحور حول إدارة الأزمات بالتعاون مع لجنة الأزمات والأجهزة الخدمية للقوات العسكرية والأمنية في محافظة كردستان.

رمز الخبر 1953223
شیرین سماره

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