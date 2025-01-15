إجراء مناورات "اقتدار النبي الأعظم (ص) 19" في أردبيل

أفادت وكالة مهر للأنباء، قال العميد غلامحسين محمدي أصل، قائد الحرس الثوري في محافظة أردبيل، في مؤتمر صحفي حول مناورات "اقتدار النبي الأعظم (ص) 19" في الحرس الثوري بمحافظة أردبيل، ظهر يوم الأربعاء: "القوة الناعمة العسكرية الإيرانية اليوم تواجه الحرب الإعلامية الغربية، وسينتصر صدق وإرادة إيران في هذا المجال."

وأضاف قائلاً: "على مدار عدة عقود، شعر العدو بهالة زائفة وخاطئة نتيجة التحولات الإقليمية، ولكن بصيرة شعبنا جعلت التغيرات في المجتمع تصب في صالح إيران في الحرب الإدراكية."

وأشار قائد الحرس الثوري في محافظة أردبيل إلى أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية قد أنشأت قوة ردع في المنطقة، وهي مستعدة لمواجهة أي عدوان على مختلف الأصعدة، وقال: "نحن نؤمن بالقوة والعظمة الداخلية لإيران، ويجب أن يتم غرس هذا الإيمان والاعتقاد في داخل الشعب."

وأكد محمدي أصل على أن إيران واجهت تهديدات سياسية وأمنية وحربية متنوعة من الأعداء، وأضاف قائلاً: "لقد مررنا خلال الحرب المفروضة على مدار ثماني سنوات بكل أنواع الفتن الخطيرة والمهددة، واليوم أيضاً في حرب الإرادات، إيران هي المنتصرة."

/انتهى/