اقامة مراسم تشييع جثامين شهداء العدالة في طهران+صور

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان في هذه المراسم، شارك حجة الإسلام محسني إيجئي؛ رئيس السلطة القضائية وحجة الإسلام خليلي؛ النائب الأول لرئيس السلطة القضائية وحجة الإسلام منتظري؛ رئيس المحكمة العليا، وحجة الإسلام عبد اللهي؛ رئيس مركز حماية ومعلومات القضاء وعباس مسجدي؛ كبير الأطباء الشرعيين في البلاد، غريب آبادي؛ رئيس الشؤون الدولية في السلطة القضائية وأمين هيئة حقوق الإنسان وجهانغير؛ المتحدث باسم القضاء ونائبه لشؤون الوقاية من الجريمة، وموحد؛ نائب وزير الشؤون الثقافية والموارد البشرية للقضاء وحجة الإسلام والمسلمين محمد صادق رحيمي؛ رئيس المحكمة القضائية العليا وذبيح الله خدائيان؛ رئيس هيئة التفتيش وحجة الإسلام مظفري؛ نائب رئيس القضاء وعدد من كبار المسؤولين القضائيين والحكوميين والجمهور.

وفي هذه المراسم تم قرأة نص رسالة قائد الثورة بمناسبة استشهاد حجة الإسلام رازيني ومقيسه، التي ألقاها حجة الإسلام محمدي كلبايكاني؛ وجاء في نص الرسالة: "نبارك استشهاد العالم المجاهد سماحة حجة الإسلام والمسلمين السيد الحاج الشيخ علي رزيني وزميله القاضي الشجاع سماحة الحاج الشيخ محمد مقيسة رضي الله عنهما، لأهلهما الكرام، ونعزيهم في فقدهم. الشهيد رازيني لقد تعرض أيضًا لمحاولات الحاقدين في الماضي وتحمل سنوات من المعاناة ومن ثم التحق اخيرا الى اخویه الشهیدین.

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