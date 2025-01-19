رئيس السلطة القضائية: شهادة السيدين رازيني ومقيسه وسام فخر للسلطة القضائية 

أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن مركز الإعلام في السلطة القضائية، حضر حجت الإسلام والمسلمين "محسني ايجئي" في منازل الشهداء حجج الإسلام والمسلمين السيدين "رازيني" و"مقيّسه"، وقدم تعازيه لعائلات هذين الشهيدين البارزين في السلطة القضائية، وأحيا ذكراهما، وهنأهما على شهادتهما.

وخلال زيارته لمنازل الشهداء رازيني ومقيسه، اعتبرهم رئيس السلطة القضائية من الشخصيات المخلصة في السلطة القضائية الذين كان لديهم عزيمة راسخة وثابتة في ملاحقة ومحاكمة العناصر المخلّة بأمن الناس والجواسيس والإرهابيين.

وأكد رئيس السلطة القضائية خلال كلماته في هذه الزيارات أن هذه الشهادات هي وسام فخر للسلطة القضائية، وأنها تعزز عزيمة الجهاز القضائي للقيام بواجباته القانونية والثورية.

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