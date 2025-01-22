رضائي: جبهات الإسناد في كل من لبنان واليمن والعراق ساهمت بشكل كبير في انتصار الشعب الفلسطيني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكّد عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران، محسن رضائي، أنّ المقاومة الفلسطينية في غزة "وعلى رأسها حركة حماس حققت الانتصار في غزة".

وفي مقابلة مع الميادين، يوم الثلاثاء، أشار رضائي إلى أنّ جبهات الإسناد في كل من لبنان واليمن والعراق "ساهمت بشكل كبير في انتصار الشعب الفلسطيني".

كما أضاف أنّ الحرب على غزة ومن بعدها الحرب على لبنان وما جرى في سوريا، هو "مخطط أميركي إسرائيلي وكان يمكن أن يمتد إلى شرق آسيا".

وبشأن الحرب على لبنان، قال رضائي للميادين، إنّ الاحتلال الإسرائيلي كان يعتقد أنّ "باستشهاد السيد نصرالله يستطيع أن يصل إلى الليطاني إلاّ أنّ ذلك لم يحصل".

كما لفت إلى أنّه "لا خيار أمام الاحتلال الإسرائيلي سوى الانسحاب من جنوب لبنان لأنّ المقاومة الإسلامية متربصة به".

وتعليقاً على سقوط النظام وما طرأ في سوريا، أوضح رضائي للميادين: "أردنا إقامة لقاء بين الرئيسين إردوغان والأسد لتقريب وجهات النظر ولكن الأحداث في إدلب حالت دون ذلك".

وشدّد أنّه "يجب على الحكومة السورية المقبلة، أن تمثّل كل السوريين، ونأمل أن تحافظ على وحدة أراضيها وسيادتها".

وتناول محسن رضائي في حديثه مع الميادين، هدف بلاده، وهو أنّ "إيران ستعمل على الاستفادة من علاقاتها مع الدول الصديقة لتحقيق مصالحها في القضاء على الاستكبار الأميركي".

وأردف: "كل الدول التي وقّعت اتفاقية في السابق مع إيران لم تتمكّن من إلزام ترامب بها، ولذلك لا ثقة لدينا بهذه الدول".

كما نفى رضائي ما يتم ترويجه عبر الإعلام من اتهامات، بأن لدى إيران أدوات في المنطقة، قائلاً: "لا أذرع لإيران في المنطقة ولكنّها مستعدة لتقديم العون لأيّ دولة قد تطلب المساعدة".

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