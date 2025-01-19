زيادة إنتاج الغاز بمقدار 1.7 مليون متر مكعب من المرحلة 13 فی حقل بارس الجنوبي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد حميد رضا مسعودي على الدور المهم لحقل بارس الجنوبي المشترك في تلبية جزء كبير من الطلب على الطاقة في البلاد.

وأشار إلى أن هناك خططًا شاملة ومنسقة تتضمن آليات معقدة جارية للحفاظ وزيادة طاقة إنتاج الغاز من حقل بارس الجنوبي.

وأكد مسعودي على ضرورة تسريع تطوير هذا الحقل المشترك لتحقيق الأهداف التي حددتها وزارة النفط وشركة النفط الوطنية الإيرانية.

وأشار إلى أن استكمال المشاريع البحرية والبرية المتبقية، واستكمال الخطط الممتدة لـ 35 شهرًا، وتنفيذ المشاريع الاستراتيجية مثل حفر 35 بئرًا في الحقل ومبادرات تعزيز الضغط، سيساعد في الحفاظ وزيادة طاقة إنتاج الغاز.

ومن المتوقع أن تؤدي هذه الجهود إلى تحسين التوازن في الطاقة ومعالجة جزء من الطلب المتراكم على الغاز في مختلف القطاعات.

وأضاف مسعودي أنه على الرغم من العقوبات والقيود الدولية، يتم اتخاذ الإدارة المثلى للمنصات البحرية والتدابير المعقدة لإكمال وإحياء الآبار المتبقية. ومن المتوقع أن تدخل هذه الآبار حيز التشغيل وفقًا للجدول الزمني المقرر.

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