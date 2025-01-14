مصفاة بارس الجنوبية تنتج 220 ألف برميل من مكثفات الغاز في 9 أشهر

وافادت وكالة مهر للأنباء، انه أبرز بهزاد سالاري مساهمات المصفاة الكبيرة في النمو الاقتصادي للبلاد، مشيرًا إلى أن إنتاج أكثر من 220 ألف برميل من مكثفات الغاز بين 21 مارس و22 ديسمبر 2024 لعب دورًا رئيسيًا في تعزيز الاقتصاد الوطني.

وأضاف أنه "من خلال الصيانة عالية الجودة والجهود المبتكرة من قبل خبرائنا وموظفينا المحليين، أنتجت المصفاة أيضًا أكثر من 10 ملايين طن من الإيثان في نفس الفترة التي استمرت تسعة أشهر".

وأشار سالاري إلى أن المصفاة عالجت 2 مليار متر مكعب من الغاز خلال هذه الفترة، إلى جانب إنتاج 360 ألف طن من البروبان و240 ألف طن من البوتان.

وفي مبادرة حديثة، تعاونت المصفاة مع خبراء إدارة منطقة نقل الغاز 2 والصيانة الكهربائية لتعزيز الإنتاج من خلال إصلاح خمسة توربينات تصدير الغاز.

وقال سالاري: "خلال فترة الصيانة الرئيسية لهذا العام، تم إكمال أكثر من 5000 أمر عمل بنجاح عبر وحدات المصفاة المختلفة، وذلك بفضل خبرة وتخطيط فريقنا".

كما استعرض العديد من المبادرات الرئيسية في مجال الصحة والسلامة والبيئة التي اتخذتها المصفاة، بما في ذلك دراسات سلامة العمليات، وتحديد أوجه القصور في العمليات وحلها، وفصل المناطق الصناعية وغير الصناعية، وتنظيف التربة الملوثة في المناطق الصناعية للامتثال لقانون الهواء النظيف.

بالإضافة إلى ذلك، نفذت المصفاة برامج صحية للموظفين، بما في ذلك ملفات تعريف التغذية الشاملة والتدريب.

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