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١٩‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٤:٥٦ م

وزير روسي يدعو الى زيادة التبادل التجاري مع ايران

وزير روسي يدعو الى زيادة التبادل التجاري مع ايران

وصف وزير المالية الروسي "انطون سيلفانوف"، حجم التبادل التجاري بين طهران وموسكو، قليل جدا، وبما يستدعي العمل على زيادته بما يليق والمستوى الحالي للعلاقات الثنائية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلا عن وكالة "تاس" الاخبارية، ان سيلفانوف اكد خلال تصريح له اليوم، بان تحقيق نمو في التبادل التجاري بين ايران وروسيا، مسؤولية رئيسية لكلا البلدين.

يأتي ذلك في ضوء توقع اتفاق الشراكة الستراتيجية الشاملة بين ايران وروسيا، والذي تم بواسطة رئيسي البلدين في قصر الكرملين بموسكو يوم الجمعة 17 كانون الثاني / يناير الحالي.

هذا الاتفاق يتضمن مجالات التعاون الثنائي جميعا، ويضع افاقا واضحة وجديدة لتعاون البلدين في مجالات الدفاع ومكافحة الارهاب والطاقة والنقل والصناعة والزراعة والثقافة والعلوم والتكنولوجيا.

/انتهى/

رمز الخبر 1953229

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