وزير روسي يدعو الى زيادة التبادل التجاري مع ايران

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلا عن وكالة "تاس" الاخبارية، ان سيلفانوف اكد خلال تصريح له اليوم، بان تحقيق نمو في التبادل التجاري بين ايران وروسيا، مسؤولية رئيسية لكلا البلدين.

يأتي ذلك في ضوء توقع اتفاق الشراكة الستراتيجية الشاملة بين ايران وروسيا، والذي تم بواسطة رئيسي البلدين في قصر الكرملين بموسكو يوم الجمعة 17 كانون الثاني / يناير الحالي.

هذا الاتفاق يتضمن مجالات التعاون الثنائي جميعا، ويضع افاقا واضحة وجديدة لتعاون البلدين في مجالات الدفاع ومكافحة الارهاب والطاقة والنقل والصناعة والزراعة والثقافة والعلوم والتكنولوجيا.

/انتهى/