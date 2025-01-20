غرينلاند: نائب في البرلمان يدعو للبدء بمحادثات مع الدنمارك لاستقلال الجزيرة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن النائب في برلمان غرينلاند، كونو فينكر، من حزب الائتلاف الحاكم "سيوموت" المنضوي تحت لواء الائتلاف الحاكم، اليوم الاثنين، أنّ "غرينلاند يجب أن تبدأ مفاوضات رسمية مع الدنمارك، في أقرب وقت ممكن، بشأن استقلالها".

وقال فينكر في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" الروسية: "رأيي الشخصي هو أننا يجب أن نبدأ رسمياً المفاوضات مع الدنمارك، بشأن إنشاء دولة غرينلاند ذات السيادة".

وأضاف: "هناك العديد من الخيارات التي يجب على الناس أن يكونوا على معرفة بها قبل إجراء الاستفتاء، ولهذا السبب قدّم حزبي اقتراحاً إلى البرلمان لتفعيل حقّنا في تقرير المصير".

وأمس الأحد، أعلن فينكر، أنّ "غرينلاند تعتزم تمديد اتفاقيتها الدفاعية مع الولايات المتحدة بشكل مباشر، من دون مشاركة الدنمارك".

وفي وقت سابق، قال بيلي بروبيرغ، زعيم حزب "ناليراك" المعارض في برلمان غرينلاند، ووزير الخارجية السابق للوكالة، إنّ "الدنمارك تهدّد غرينلاند، منذ سنوات، في كلّ مرّة تتمّ فيها إثارة مسألة استقلال الجزيرة".

وفي السابع من كانون الثاني/يناير الجاري، أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، أنّ "غرينلاند يجب أن تكون جزءاً من الولايات المتحدة"، مؤكّداً أهميتها الاستراتيجية للأمن القومي وحماية "العالم الحرّ"، بما في ذلك من الصين وروسيا. وفي الوقت نفسه، رفض ترامب التعهّد بعدم استخدام القوة العسكرية لفرض السيطرة على غرينلاند.

وفي المقابل، قال رئيس وزراء غرينلاند موتي إيغيدي، إنّ "الجزيرة ليست للبيع ولن تباع أبداً".

وفي أواخر 2024، وصف ترامب امتلاك الولايات المتحدة لغرينلاند بأنه "ضرورة مطلقة"، معلّقاً على قراره بتعيين السفير الأميركي السابق في السويد، ورجل الأعمال كين هويري، سفيراً جديداً للولايات المتحدة في الدنمارك.

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