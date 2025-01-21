عراقجي يلتقي سفراء وممثلي بلادنا في لبنان وكابول وجنيف ونيويورك

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه حضر الاجتماع مجتبى أماني سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى لبنان، وعلي رضا بيكدلي القائم بأعمال سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى أفغانستان، وعلي بحريني السفير والممثل الدائم للجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الأمم المتحدة في جنيف وسعادت آغاجاني، نائب الممثل الدائم للجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الأمم المتحدة في نيويورك خلال اجتماعات منفصلة مع وزير الخارجية السيد عباس عراقجي، وقدموا تقريرا عن مجالات عملهم وعلاقات الجمهورية الإيرانية وتعاونها مع بلدي لبنان وأفغانستان، بالإضافة إلى التطورات والبرامج المدرجة على جدول أعمال الأمم المتحدة.

وفي هذا اللقاء، قدم وزير الخارجية التوصيات اللازمة لمتابعة أهداف وبرامج السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية على المستويين الثنائي والمتعدد الأطراف، وأكد على الجهود المتزايدة التي تبذلها بعثات بلادنا لتعزيز العلاقات وتطوير التعاون مع البلدين لبنان وافغانستان فضلاً عن توسيع التفاعلات في إطار الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى.

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