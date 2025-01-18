عراقجي يؤكد على الموقف الثابت لإيران في دعم القضية الفلسطينية

وأفادت وكالة مهر للأنباء. انه بحث وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد عباس عراقجي في اتصالا هاتفيا مع الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية زياد نخالة، آخر التطورات الميدانية في غزة واتفاق وقف إطلاق النار.

وفي هذه المحادثة الهاتفية، هنأ وزير الخارجية الشعب الفلسطيني على مقاومته غير المسبوقة ضد الإبادة الجماعية والجرائم الشنيعة التي ارتكبها الكيان الصهيوني على مدى الأشهر الخمسة عشر الماضية، والتي أجبرت الكيان في نهاية المطاف على الاستسلام وقبول اتفاق وقف إطلاق النار، وأكد على الموقف المبدئي والثابت للجمهورية الإسلامية الإيرانية، في دعم القضية الفلسطينية والمقاومة المشروعة والقانونية للشعب الفلسطيني ضد المحتلين الصهاينة.

ومن جانبه، قدم الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين تقريرا حول آخر المستجدات الميدانية في غزة والتطورات السياسية ذات الصلة، مشيدا بالمواقف الشجاعة والدعم الذي تقدمه الجمهورية الإسلامية الإيرانية للشعب الفلسطيني.

وأكد أن مقاومة الشعب الفلسطيني ستستمر بعزم من أجل تحقيق حقوقه الإنسانية والقانونية، وانتزاع حقه في تقرير المصير والتحرر من هيمنة الاحتلال.