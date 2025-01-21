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٢١‏/٠١‏/٢٠٢٥، ١٠:١٥ ص

سفير إيران لدى الأمم المتحدة: وقف إطلاق النار في غزة يجب أن يصبح حلاً دائماً

سفير إيران لدى الأمم المتحدة: وقف إطلاق النار في غزة يجب أن يصبح حلاً دائماً

 قال أمير سعيد إيرواني، سفير إيران الدائم لدى الأمم المتحدة، بشأن وقف إطلاق النار في غزة، خلال اجتماع مجلس الأمن: "في حين أن وقف إطلاق النار خطوة مرحب بها، إلا أنه يجب أن يصبح حلاً دائمًا ومستدامًا".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أضاف أمير سعيد إيرواني، السفير والممثل الدائم للجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الأمم المتحدة، يوم الاثنين بالتوقيت المحلي في اجتماع مجلس الأمن بشأن فلسطين: "هذا يتطلب الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية، وتسليم المساعدات الإنسانية دون انقطاع وتطوير خطة شاملة لإعادة الإعمار في غزة".

وأضاف كبير الدبلوماسيين للجمهورية الإسلامية الإيرانية في الأمم المتحدة: "إن عدم رغبة الكيان الإسرائيلي في الانسحاب الكامل وإصراره على الحفاظ على السيطرة الأمنية على غزة يقوض هذه الجهود ويديم حالة عدم الاستقرار، ويجب على مجلس الأمن أن يتخذ موقفا موحدا وحاسما في الدفاع عن وحدة أراضي غزة".

وتابع إيرواني: "وعلاوة على ذلك، يجب على المجتمع الدولي أن يعطي الأولوية للحفاظ على مهمة الأونروا وتوفير التمويل المستدام والمتوقع لدعم اللاجئين الفلسطينيين". كما أن معالجة تصاعد العنف في الضفة الغربية، بما في ذلك هجمات المستوطنين، والتي تشكل تهديداً خطيراً للسلام والأمن، تتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة.

/انتهى/

رمز الخبر 1953304

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