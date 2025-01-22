وافادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار محمد باقر قاليباف اليوم الاربعاء خلال كلمة له اليوم الاربعاء الى اتفاق وقف اطلاق النار في غزة وانتصار المقاومة الفلسطينية في تركيع الكيان الصهيوني لمطالبها وقال: "ان وقف إطلاق النار الذي حصل في غزة كان حدثا عظيما...في عام 1964 قال الامام الخميني أن كل مشكلة في البلاد ومع الشاه هي أن نظام الشاه يكون في العوبة بيد الكيان الصهيوني وأميركا. هؤلاء هم أعدائنا الرئيسيون",

وتابع: "هذا هو أساس نضالنا ضد النظام البهلوي. واستمر الإمام الراحل في هذا الموضوع بنفس الطريقة. وبعد انتصار الثورة أعلن الإمام آخر يوم جمعة من شهر رمضان المبارك يوماً للقدس وقال إن قضية فلسطين هي قضية العالم الإسلامي بأسره. لأن هناك ظلماً كبيراً وقع على المسلمين، وقد أثار الإمام هذه القضية خارج إيران ودعا المسلمين كافة إلى العمل على تحقيق ذلك"

وأوضح: "اليوم وبعد عدة عقود من الزمن لم يعد الإمام بيننا، لكن قضية فلسطين أصبحت قضية عالمية للإنسانية، وجرائم الكيان الصهيوني وأميركا جعلت الناس يخرجون إلى الشوارع في كل المدن والجامعات. لقد وقف كل من كان عنده ذرة من الإنسانية ضد جرائم الكيان الصهيوني".

وأضاف قاليباف: "إسرائيل هُزمت بالمعنى الحقيقي للكلمة امام جبهة المقاومة، سواء في المجالات الاستراتيجية أو التكتيكية. إن الإمام الخميني هو الذي خلق هذه العظمة بإعلانه يوم القدس".

واتطرد بقوله: "إن الديموقراطية وحضور الشعب يعطيان معنى للقيم الإسلامية. قبل الثورة وبعدها، كانتا وثائق عظيمة نتعلم منها من التقاليد الإلهية والواجب تجاه الشعب. إن هذه القضية مهمة بالنسبة لنا اليوم وغدا، حتى نستطيع أن نقف بنفس العزيمة والحماس. فلنشكر الإمام الراحل وخلفه قائد الثورة الاسلامية، الذي ترك لنا مثل هذه المدرسة الفكرية. وجود الناس هو الحل وليس المشكلة. في بعض الأحيان نتصرف كما لو أن الناس هم مشكلتنا. نحن الذين يجب علينا أن نتعرف بشكل صحيح على وجود الناس. لقد اختبرنا أنه لا يمكن حل أي من قضايا ومشاكل البلاد إلا بحضور الشعب".

/انتهى/