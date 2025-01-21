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٢١‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٥:٢٥ م

جيش الاحتلال يبدأ عملية عسكرية في جنين

جيش الاحتلال يبدأ عملية عسكرية في جنين

أعلن الجيش الإسرائيلي عن إطلاق اسم "السور الحديدي" على العملية العسكرية التي بدأها في مدينة جنين بالضفة الغربية. وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إنه أصدر تعليمات للجيش بالتحرك بقوة لحماية المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.

أفادت وكالة مهر للأنباء أنه أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بوصول عشر إصابات متفاوتة الجروح إلى مستشفى جنين الحكومي جراء الاقتحام الإسرائيلي لمدينة جنين.

وقال الناطق الرسمي لقوى الأمن الفلسطيني أنور رجب إن القوات الإسرائيلية قامت بإطلاق النار على المواطنين وقوى الأمن الفلسطينية في جنين ما أسفر عن اصابة العديد من المواطنين وعدد من أفراد قوى الأمن أحدهم حالته خطيرة خلال اقتحام جيش الاحتلال لمخيم جنين.

ونقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" عن مصدر أمني قوله إن العملية العسكرية في جنين ستكون مختلفة بشكل كامل عن العمليات السابقة، موضحا أنها ستكون كبيرة، وستشهد تكثيفا للاستهداف الجوي، وفرض طوق كامل حول مخيم جنين. وأضاف أنها قد تستغرق عدة أيام بحسب التطورات الميدانية.

/انتهى/

رمز الخبر 1953336

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