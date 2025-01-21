بزشكيان: تعزيز التعاون الثنائي سيجعل إيران وأذربيجان شريكتين استراتيجيتين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، التقى مسعود بزشكيان مع شاهين مصطفاييف نائب رئيس وزراء جمهورية أذربيجان الذي سافر إلى طهران على رأس وفد للمشاركة في اجتماع اللجنة المشتركة السادس عشرة للتعاون الاقتصادي بين إيران وأذربيجان.

ووصف العلاقات بين البلدين بأنها أخوية وودية وقائمة على روابط الدين والقرابة وقال: إن العلاقات الودية بين البلدين وشعبي إيران وأذربيجان تتجاوز الحدود الجغرافية وهذه العلاقات ستستمر دائما.

ولفت بزشكيان إلى المكانة الخاصة لجمهورية أذربيجان في السياسة الخارجية لجمهورية إيران الإسلامية، وقال : اننا نعتبر تطوير العلاقات والتفاعلات مع دول الجوار والبلدان الإسلامية، من السياسات الرئيسية في البلاد، وانطلاقا من ذلك فإن علاقتنا مع جمهورية أذربيجان تحظى بأهمية خاصة، ونعمل على توسيعها في كافة المجالات.

ونوه بزشكيان بالاتفاقات المبرمة والمشاريع المشتركة في مجالات التجارة والطاقة والنقل بين ايران واذربيجان والتي دخلت حيز التنفيذ؛ مؤكدا بأن استمرار وتعزيز مستوى هذه التعاون الثنائي سيجعل من جمهورية إيران الإسلامية وجمهورية أذربيجان شركاء استراتيجيين لبعضهما الاخر.

من جانبه، عبّر نائب رئيس الوزراء الاذربيجاني عن سعادته بلقاء الرئيس بزشكيان، ونقل اليه تحيات رئيس جمهورية أذربيجان "إلهام علييف".

واشاد مصطفى يوف، في هذا اللقاء، بنهج التعامل والوفاق الذي يعتمده الرئيس بزشكيان خاصة مع دول الجوار الايراني، واكد بان "جمهورية أذربيجان لم تدخر جهدا على مدى العقود الماضية، في سياق توسيع العلاقات مع جمهورية إيران الإسلامية.

واضاف نائب رئيس الوزراء الاذربيحاني مخاطبا الرئيس الايراني : إن التغييرات الهامة التي شهدناها خلال فترة رئاستكم القصيرة، تبشر بمستقبل واعد للعلاقات بين البلدين والمنطقة.

كما نوه الضيف الاذربيجاني بالدوافع الدينية والثقافية والعلاقات الودية والأخوية القائمة بين باكو وطهران، باعتبارها محركا رئيسيا لتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية.

وتابع مصطفى يوف : نحن نشيد بالدور المؤثر لجمهورية إيران الإسلامية من اجل تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، كما نعتبر بأن تسوية القضايا الاقليمية مرهونة بتعاون دول المنطقة فقط، وان تواجد الدول الأجنبية في هذا الصدد لن يساعدنا.

وقدم مصطفى يوف تقريرا مسهبا حول احدث المستجدات المتعلقة بالعلاقات الايرانية الاذربيجانية، خاصة في مجالات التجارة والاقتصاد وكذلك المشاريع المشتركة التي دخلت حيز التنفيذ في مجالات النقل السككي والبري وتبادل الطاقة.

وقال : ان الوفد الاقتصادي رفيع المستوى من جمهورية أذربيجان، يسعى خلال زيارته الحالية لطهران، الى وضع خارطة طريق بهدف تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري مع الجمهورية الاسلامية الايرانية، اكثر فاكثر؛ مؤكدا "نحن نريد إنشاء تعاون ستراتيجي بين البلدين".

وفي الختام، ابلغ مصطفى يوف، الرئيس الايراني الدكتور بزشكيان دعوة من نظيره الأذربيجاني الهام عليوف لزيارة باكو.