استهداف مباشر لدورية أمريكية في الحسكة السورية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت المصادر في حديث لـ"المعلومة"، إن "رتلاً يضم عدة دوريات أمريكية، كان يجوب الجزء الشرقي من مدينة الحسكة، تعرض لانفجار عبوة ناسفة، ما أدى إلى تسجيل إصابات بشرية".

وأضافت أن "الحادث، الذي وقع في ساعة متأخرة من مساء أمس، تبعه استنفار واسع وتحليق مكثف للمروحيات الأمريكية"، مشيرة إلى أن "هذا الاستهداف يُعد الأول من نوعه للدوريات الأمريكية داخل مدينة الحسكة وريفها، وهي منطقة تضم عدة قواعد تنتشر فيها القوات الأمريكية بسبب موقعها الجغرافي الاستراتيجي".

ولفتت المصادر إلى أن "القوات الأمريكية تتكتم حالياً على تفاصيل الحادث وطبيعته، ويبدو أنها لا تريد الإفصاح عن أبعاده، خاصة وأن استهداف القوات الأمريكية مع بداية ولاية ترامب الثانية قد يثير مخاوف الرأي العام من احتمال تحول سوريا إلى مستنقع آخر لاستنزاف الجيش الأمريكي".

يُذكر أن القوات الأمريكية تنتشر في عدة قواعد داخل سوريا، وخاصة في الحسكة، حيث تتواجد قواعد تُعرف بـ"قواعد الدعم اللوجستي"، المعنية بتأمين وصول الجنود والمعدات العسكرية الثقيلة والمتوسطة".انتهى25 ف

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