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١٥‏/٠٦‏/٢٠٢١, ٩:٢٦ ص

العراق ... فصائل المقاومة تنفذ عملية نوعية ضد الإحتلال الأمريكي

العراق ... فصائل المقاومة تنفذ عملية نوعية ضد الإحتلال الأمريكي

اعلنت فصائل المقاومة العراقية عن اعطاب رتل للدعم اللوجستي للاحتلال الامريكي في محافظة بغداد .

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت المقاومة في بيان أن عملية التفجير حدثت في قاعدة عسكرية امريكية من الداخل.

وجاء في البيان:

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ .

صَدقَ الله العَليُ العَظيم

بعون الله عز وجل مــن منطـــلق عملنا الشــرعي ضد الاحــتلال الامريكي الغاشم تمكـــن أبنائـكم في فصيـل المقــاومة الـدولـية من عملية نوعية داخل محصنات الاحتلال داخل مطار بغداد في تمام الساعة 23:00 وتحديداً الطريق الرابط بين قاعدة فكتوريا و قاعدة الشهيد علاء الجوية، استهداف رتلاً للدعــم اللوجستي للإحتلال، وكان الرتل متكون من 4 عجلات عجلتين نوع لاندكروز بيضاء و أليتين عسكرية، اسفرت العملية عن اعطاب الرتل و هلاك اربع جنود يقلون عجلة الاندكروز .

فصيل المقاومة الدولية

2021 / 06 / 15

/انتهى/

رمز الخبر 1915332
https://ar.mehrnews.com/news/1915332/

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