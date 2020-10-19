استهداف رتل للقوات الأمريكية قرب حقل "العمر" النفطي شرقي سوريا

وافادت وکالة مهر للأنباء نقلا عن سبوتنیك ان مصادر محلية من البلدة في دير الزور اکدت، أن عبوة ناسفة كانت مزروعة على جانب الطريق بالقرب من أحد مكاتب الحوالات في البلدة، انفجرت صباح اليوم لدى مرور رتل للاحتلال الأمريكي أثناء توجهه الى حقل العمر النفطي الذي تتخذه كقاعدة لقواتها.

وقالت المصادر أن طوقا أمنيا مشددا ضربته القوات الأمريكية والميلشيات الموالية لها على موقع الانفجار، ما منع من القدرة على تبين نتائج التفجير ومصير الجنود الأمريكيين، مشيرة إلى إصابة مدنيين اثنين كانوا على مقربة من موقع التفجير وتم إسعافهما إلى مشفى الفيحاء على الفور.

وتابع المصدر أن المنطقة تشهد حالة من الاستنفار، حيث بدأ الجيش الأمريكي بتسيير طائرات دون طيار لتمشيط المنطقة، كما بدأ مسلحو تنظيم "قسد" الموالي لقوات الاحتلال الامريكي بنشر العديد من الحواجز والتدقيق المشدد على المارة.