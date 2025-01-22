باكنجاد: سيتم إضافة 40 ألف برميل إلى قدرة إنتاج النفط في إيران

أفادت وكالة مهلا للأنباء ، قال "محسن باكنجاد"، وزير النفط، لدى وصوله إلى خوزستان في تجمع للصحفيين: "سيضيف مشروع مصنع إزالة الملح في الأهواز تدريجياً 40 ألف برميل إلى طاقة إنتاج النفط في إيران".

وأضاف: "بمجرد بدء نشاط هذا المشروع، سيتم توفير 15 برميلاً، وبالتدريج سيتم فتح الآبار التي تنتج النفط المالح، وستصل هذه الطاقة إلى 40 ألف برميل".

وبحسب تسنيم، سيتم تشغيل القسم الثاني من مصنع إزالة الملح في الأهواز بالتزامن مع زيارة رئيس الجمهورية إلى خوزستان بحضور وزير النفط، وسيتم استكمال طاقة إزالة الملح البالغة 220 ألف برميل لهذا المشروع.

تم تشغيل المرحلة الأولى من هذا المشروع بطاقة 110 آلاف برميل في الأيام الأخيرة من عام 2017.

يعد هذا المشروع أكبر مصنع لإزالة الملح من النفط في البلاد وكذلك في الشرق الأوسط، حيث أن تشغيله بطاقة 220 ألف برميل له أهمية كبيرة في زيادة القدرة التشغيلية لإنتاج النفط وتحسين جودة النفط الخام المنتج.

تحسين جودة النفط الخام المعالج من أجل الامتثال الكامل للمعايير التصديرية وعمليات التكرير هو نقطة أهمية هذا المشروع.

تبلغ ميزانية هذا المشروع 58 مليون و700 ألف يورو ، مما يوفر فرص عمل مباشرة لـ 180 شخصاً و400 شخص بشكل غير مباشر.

في هذا المشروع، تشكل حصة تصنيع المعدات داخل البلاد أكثر من 85%، وتم تأمين 100% من خدمات الهندسة والتنفيذ والتشغيل من داخل البلاد.

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