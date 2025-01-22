صنعاء تفرج عن طاقم سفينة "جلاكسي ليدر" بالتنسيق مع حماس ووساطة عُمانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد مصدر خاص لقناة المسيرة أنه تم تسليم طاقم السفينة "جلاكسي ليدر" إلى الأشقاء في سلطنة عمان، وذلك في إطار الترتيبات المتعلقة بوقف إطلاق النار.

وفي بيان للمجلس السياسي الأعلى، أوضح أنه وبتواصل مع حركة المقاومة الإسلامية "حماس" وجهود الأشقاء في سلطنة عمان أفرجت الحكومة اليمنية في صنعاء عن طاقم السفينة التي تم احتجازها في إطار معركة إسناد غزة.

وأشار البيان إلى أن هذه الخطوة تأتي دعمًا لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وخلال عملية الإفراج، عُقد مؤتمر صحفي مشترك بين الحكومة اليمنية وممثلي الفصائل الفلسطينية، حيث تم الإعلان عن نجاح الوساطة العمانية في إطلاق سراح طاقم سفينة جلاكسي ليدر.

وقال نائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع والأمن الفريق جلال الرويشان، إن "موقفنا هو الإسناد للشعب الفلسطيني ومستمرون بهذا الموقف"، مؤكدًا التزام الحكومة اليمنية بدعم حقوق الفلسطينيين في مختلف المحافل.

من جهته، أشار ممثل حركة حماس في اليمن معاذ أبو شمالة، إلى أن "هناك تنسيقًا قائمًا بين اليمن والفصائل الفلسطينية في مختلف القضايا، والإفراج عن طاقم سفينة جلاكسي ليدر هو صورة واضحة لهذا التنسيق".

وأضاف "نشهد اليوم في صنعاء صورة من النصر الفلسطيني أمام حرب الإبادة التي تعرض لها قطاع غزة"، مشيدًا بالجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة اليمنية لدعم القضية الفلسطينية.

كما قدم شكره للسلطنة العمانية على وساطتها الفعالة في قضية محتجزي جلاكسي ليدر، معبرًا عن أمله في استمرار التعاون بين جميع الأطراف لدعم حقوق الشعب الفلسطيني.