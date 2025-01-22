انعقاد الاجتماع التشاوري بين إيران وروسيا حول الإعلام

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الإدارة العامة لشؤون المتحدث الرسمي زالإعلام بوزارة الخارجية أعلنت عن انعقاد المشاورات الدورية بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والاتحاد الروسي بشأن قضايا الإعلام، وذلك يوم الأربعاء، 22 يناير 2025، عبر الإنترنت، برئاسة المتحدثين الرسميين لوزارتي خارجية البلدين، إسماعيل بقائي وماريا زاخاروفا.

وناقش الطرفان مجموعة واسعة من القضايا الثنائية ومتعددة الأطراف ذات الاهتمام المشترك في مجال الإعلام، وأكدا على تعزيز التعاون بين البلدين في هذا المجال.

كما شدد الجانبان، استنادًا إلى أحكام اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين إيران وروسيا، على أهمية توسيع التعاون المتخصص لمواجهة الأخبار المضللة والمعلومات الزائفة، سواء على المستوى الثنائي أو ضمن الأطر الدولية والمنظمات المعنية.

وخلال الاجتماع، تم التأكيد على توسيع التفاهمات الإعلامية بين البلدين، واستمرار التعاون لتسهيل الأنشطة الصحفية المهنية، وتبادل الوفود الإعلامية والصحفية بين إيران وروسيا.