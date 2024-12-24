إيران وروسيا تؤكدان على تطوير التعاون الإعلامي الثنائي بين البلدين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى كاظم جلالي سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى روسيا مع ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة خارجية روسيا الاتحادية، وبحثا وتبادلا وجهات النظر حول تطوير التعاون والتفاعلات بين إيران وروسيا.

وفي هذا اللقاء، أكد سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أثناء تهنئته للحكومة الروسية وشعبها بعيد ميلاد المسيح وحلول العام الجديد، على العلاقات المتنامية بين إيران وروسيا، وخاصة في مجال الإعلام، وقال: هذا العام كان نقطة تحول في العلاقات بين البلدين، هذا العام زاد التعاون والأنشطة المشتركة في جميع المجالات، ومن الأمثلة الناجحة على ذلك مجموعة بريكس، ولكي نكون منصفين، تعاملت روسيا مع قمة بريكس بشكل جيد.

وأشار إلى أن العلاقات المتنامية بين إيران وروسيا لها أعداء، وشدد على توسيع التعاون الإعلامي وتطوير استراتيجية إعلامية وخريطة طريق للتعامل مع الهجمات الإعلامية والدعاية السلبية.

وأكدت زاخاروفا في هذا اللقاء على توسيع التعاون بين إيران وروسيا ووصفت العلاقات مع إيران بالمهمة بالنسبة لروسيا.

كما رحبت بمقترح تعزيز التعاون الإعلامي بين روسيا وإيران وتعزيز التفاعل بين المسؤولين والناشطين الإعلاميين في البلدين.

وشددت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية على ضرورة عقد البلدين سلسلة من اللقاءات التشاورية لتنسيق المعلومات بما يدعم التدفق الإعلامي الحر للبلدين والمعلومات الدقيقة لمواجهة تلميحات وسائل الإعلام الغربية الكاذبة لتدمير العلاقات.

كما تحدث الجانبان في هذا اللقاء، عن سبل تطوير التعاون الإعلامي، وتنسيق التغطية الإخبارية للفعاليات المشتركة، بما في ذلك تغطية توقيع وثيقة التعاون الشامل بين البلدين، وتصميم إطار للتصور الإعلامي المشترك للقضايا الثنائية، ومناقشة القضايا الثنائية والقضايا الحساسة، وتسهيل إصدار التأشيرات للصحفيين من البلدين، وإبلاغهم بالمناقشة والتشاور بشكل احترافي ودقيق في المجالات الثنائية والإقليمية.

/انتهى/