50 ألف مصلٍ يؤدون صلاة الجمعة في باحات الأقصى

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وفق تقديرات دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، فقد أدى نحو 50 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى.

وأوضحت المصادر المقدسية، أن قوات الاحتلال عرقلت وصول المصلين إلى المسجد الأقصى لأداء الصلاة عبر بابي العامود والأسباط، ودققت في هوياتهم، وأوقفت عددا من الشبان ومنعتهم من الدخول إلى المسجد.

الجدير بالذكر، أن قوات الاحتلال تفرض قيود مشددة على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى خاصة خلال أيام الجمعة، وتحرم آلاف المواطنين من محافظات الضفة الغربية من الوصول إلى القدس لأداء الصلاة في المسجد الأقصى، حيث تشترط استصدار تصاريح خاصة لعبور حواجزها العسكرية التي تحيط بالمدينة المقدسة.

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