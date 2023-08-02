الادميرال تنغسيري: نحن ابناء الشعب الايراني الشجعان ملزمون بالدفاع عن جزرنا في الخليج الفارسي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال قائد القوة البحرية بالحرس الثوري "الادميرال علي رضا تنغسيري"، إن الخليج الفارسي ملك لكل دول هذه المنطقة، مؤكدا أننا لن نتوانى أبدا عن حماية وحدة الأراضي الإيرانية.

وقال الادميرال تنكسيري على هامش مناورات اقتدار القوة البحرية للحرس الثوري في الدقاع عن الجزر الايرانية في الخليج الفارسي التي انطلقت صباح اليوم الاربعاء في جزيرة بو موسى جنوب البلاد : إن جزر الخليج الفارسي جوهرة لامعة ستشرق إلى الأبد على أرض ومياه إيران الإسلامية.

وأضاف: أن جزرنا في الخليج الفارسي مثل نواميسنا ونحن ابناء الشعب الايراني الشجعان ملزمون بالدفاع عن نواميسنا وشرفنا.

وصرح أن أمن منطقة الخليج الفارسي مصلحة مشتركة لدول هذه المنطقة مضیفا أن دول الخليج الفارسي لديها مصالح مشتركة، فنحن إخوة وجيران، والأمن في هذه المنطقة يصب في مصلحة جميع هذه الدول و إذا كان الخليج الفارسي آمنا، فسوف نستفيد جميعًا وحتى العالم بأسره من ثمار الأمن والاستقرار.

وقال: الخليج الفارسي ملك لجميع دول هذه المنطقة، وكل الدول حساسة لحدودها الجغرافية وثغراتها، ولن نتوانى أبدا عن حماية وحدة أراضي بلدنا الإسلامي لأن الأجيال القادمة لن تغفر لنا ذلك.

وانطلقت مناورات اقتدار القوة البحرية للحرس الثوري في الدقاع عن الجزر الايرانية في الخليج الفارسي صباح اليوم الاربعاء في جزيرة بوموسى بحضور القائد العام للحرس الثوري اللواء حسين سلامي وقائد بحرية الحرس الثوري الادميرال علي رضا تنكسيري وعدد من قادة ومسؤولي القوات المسلحة الايرانية والمسؤولين المحليين.

وأطلقت على هذه المناورات اسم "العميد الشهيد إسحاق دارا" بهدف "إظهار الاقتدار والاستعدادات الدفاعية القتالية للقوة البحرية للحرس الثوري في حماية أمن الخليج الفارسي والجزر الإيرانية"، وتنفيذ التمارين والمواقف المختلفة من قبل الوحدات القتالية والصاروخية والطائرات المسيرة ، والبحرية الجوية ، والحرب الالكترونية ، والرد السريع ، وكتائب الإمام الحسين (ع) في محافظة هرمزجان ، والتعبئة البحرية بدعم جوي من القوة الجوفضائية في الحرس الثوري.

/انتهی/